Donar zonder veel moeite langs Feyenoord

sport

Donar-speler Leon Williams (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft dinsdagavond in eigen huis gewonnen van Zeeuw & Zeeuw Feyenoord uit Rotterdam. De zege was vooral te danken aan een sterk derde kwart: 84-75.

De thuisploeg begon goed en stond al snel met 12-2 voor. Aan het eind van het kwart waren de gasten wat teruggekomen: 23-17. In het tweede kwart liep Donar eerst uit tot 40-28, maar daarna volgde een 0-10 run van de Rotterdammers. Bij rust was het verschil teruggebracht tot 4 punten: 42-38.

Na de rust namen de Groninger basketballers weer afstand, mede doordat het tempo flink werd opgeschroefd. Via 52-46 werd het 65-46; een 13-0 run. Aan het eind van het kwart was de stand 69-52. In het laatste kwart verkleinde Feyenoord de achterstand nog iets, maar spannend werd het niet meer.

Topscorers bij Donar waren Lotanna Nwogbo met 14 punten, Amanze Egekeze met 12 punten en Willem Brandwijk en Marquis Addison met beiden 11 punten. Bij Feyenoord was Cairon Jones topscorer met 19 punten.

Donar staat nu op de zesde plaats in de BNXT League en heeft 17 punten uit 10 wedstrijden. De eerstvolgende wedstrijd voor Donar is komende zondagmiddag. Dan speelt de ploeg van coach Matthew Otten in MartiniPlaza tegen ZZ Leiden.