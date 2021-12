Donar wint van Yoast United

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zondagmiddag in Bemmel met 81-87 gewonnen van Yoast United. Het was de eerste wedstrijd voor Donar in de BNXT League sinds 31 oktober, toen de Groningers in Zwolle wonnen van Landstede Hammers.

Donar speelde zondag zonder Thomas Koenis, maar met de teruggekeerde Donte Thomas en nieuweling Jimmy Gavin. Gavin scoorde in zijn eerste wedstrijd gelijk 15 punten, waarvan 12 uit driepunters. Donte Thomas kwam tot 3 punten.

De wedstrijd leek Donar vanaf het begin weinig moeite op te leveren. Na de eerste 10 minuten spelen was het 18-24, bij rust 33-46. Aan het eind van het derde kwart was Donar nog verder uitgelopen: 53-71. En toen kwam de thuisploeg opeens sterk terug, en de Groningers wisten nauwelijks tot scoren te komen. Halverwege het laatste kwart was het verschil maar 6 punten (68-74). Nog twee keer bracht Yoast United het verschil terug tot 5 punten (voor het laatst bij 73-78), maar daarna kwam Donar toch weer op schot. In de slotseconden bracht Nate Britt van Yoast United met een driepunter de eindstand op 81-87.

Topscorers bij Donar waren Amanze Egekeze met 21 punten, Henry Caruso met 16 punten, Jimmy Gavin met 15 punten en Lotanna Nwogbo met 14 punten. Bij Yoast United was Duane Wilson topscorer met 21 punten.