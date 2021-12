Donar vernedert BAL uit Weert: 83-40

sport

Donar-speler Sheyi Adetunji (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick fotografie)

Donar had een bijzonder gemakkelijke avond tegen BAL uit Weert. De jarige coach Matthew Otten (hij werd 40 jaar) zag zijn ploeg in MartiniPlaza met 83-40 over BAL heen walsen.

Donar wist de tegenstander in de eerste bijna 7 minuten van de wedstrijd van het scoren af te houden, terwijl de Groningers zelf goed op schot waren. Met name Marquis Addison deed met 12 punten in het eerste kwart een flinke duit in het zakje. Toen de Weertenaren voor het eerst scoorden, had Donar al 17 punten gemaakt. BAL probeerde het vooral met afstandsschoten, maar zonder veel resultaat. Het eerste kwart eindigde bij 24-7.

Ook in het tweede kwart was het verschil duidelijk; reden voor Matthew Otten om halverwege het kwart al jeugdspeler Sheyi Adetunji in te zetten. Bij rust was het 47-17. In het derde kwart liep Donar, mede door 11 punten van Lotanna Nwogbo, verder uit, tot 68-25. In het laatste kwart stagneerde de productie enigszins. De 15-15 kwartstand leidde tot de 83-40 eindstand.

Topscorers bij Donar waren Lotanne Nwogbo en Marquis Addison met beiden 15 punten. Bij BAL was Donovan Mitchell topscorer met 9 punten.

De eerstvolgende keer dat Donar in actie komt is komende zaterdag. Dan speelt de ploeg in Voorburg een bekerwedstrijd tegen CobraNova.