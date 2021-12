Donar verder in bekertoernooi

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft de kwartfinales van het bekertoernooi bereikt. De Groninger basketballers waren zaterdagmiddag in Voorburg veel te sterk voor promotiedivisionist CobraNova: 57-103.

Bij rust was er al een zeer ruime voorsprong van 31-61. In het derde kwart waren de Groningers niet zo scherp, waardoor de kwartstand 14-19 was en de tussenstand na drie kwarten dus 45-80. In het laatste kwart liep Donar weer veel verder uit.

De eerstvolgende wedstrijd voor Donar is komende dinsdagavond. Dan speelt de ploeg van coach Matthew Otten in de BNXT League thuis tegen Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball uit Rotterdam.