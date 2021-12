Donar krijgt pak slaag van ZZ Leiden

sport

Donar heeft thuis verloren van landskampioen ZZ Leiden met 63-92.



De Groningse club ging kansloos ten onder. Na het eerste kwart was het verschil drie punten (16-19) en ook na de tweede periode stonden de Groningers nog maar zeven punten achter (32-39). In de derde periode ging het pas echt mis, want die werd afgesloten met zeventien punten achterstand (47-64). In de vierde periode lukte het lang niet om dit verschil goed te maken. Integendeel, want uiteindelijk werd met negenentwintig punten verschil verloren (63-92).

Grote plaag voor Donar was Maarten Bouwknecht die 26 punten scoorde. De 27-jarige Bouwknecht is geboren in Groningen en speelde tot zijn 20e bij Donar.

Door dit resultaat heeft Donar 18 punten uit 11 wedstrijden. Vier verliespunten meer dan Heroes Den Bosch, het team dat na 13 duels nog ongeslagen is.