Donar blameert zich tegen Yoast United

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft woensdagavond in de laatste wedstrijd voor de winterstop een smadelijke nederlaag geleden tegen Yoast United uit Bemmel, dat tot dan toe maar vier wedstrijden had gewonnen. Het werd in MartiniPlaza 84-85.

De gasten uit Bemmel waren vanaf het begin goed op schot. Zo waren de eerste vier driepuntspogingen gelijk al raak. Een hoog schotpercentage van beide teams leidde tot de tussenstand 28-28 na de eerste 10 minuten. Bij rust was er een kleine voorsprong voor Yoast United: 43-45. Ook na rust bleken de gasten prima partij te kunnen bieden aan Donar, en aan het eind van het derde kwart was het verschil onveranderd: 65-67.

In het laatste kwart liep Yoast United steeds verder uit, tot liefst 11 punten (bij 74-85). Toen kwam er een inhaalrace van Donar met een 10-0 run, maar Yoast United gaf de wedstrijd niet uit handen.

Topscorer bij Donar was Lotanna Nwogbo met 24 punten. Henry Caruso had een ‘double-double’ met 13 punten en 14 rebounds. Jimmy Gavin was ook goed voor 13 punten en Donte Thomas maakte 12 punten. Bij Yoast United was Duane Wilson topscorer met 18 punten.