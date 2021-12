Discussie speelgoed- en kledingbonnen leidt tot clash tussen SP en wethouder

nieuws

Een discussie over het heropnemen van speelgoed- en kledingbonnen aan mensen die weinig financiële middelen hebben, heeft op de Politieke Woensdag geleid tot een clash tussen de fractie van de SP en wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) van Armoede.

“In 2015 hebben we als fractie het initiatief genomen om in Groningen speelgoed- en kledingbonnen te organiseren voor kinderen die leven in armoede”, introduceert fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP het onderwerp. “De volledige gemeenteraad steunde dit initiatief. Met de bonnen kregen kinderen de mogelijkheid om met een bon van 25 euro speelgoed te kopen, en wat oudere kinderen kregen een bon van 50 euro waarmee kledingwinkels konden worden bezocht.” Dijk geeft aan dat de fractie door diverse gezinnen er op geattendeerd is dat de bonnen dit jaar en vorig jaar niet ontvangen zijn. “Terwijl het voorziet in een gigantische behoefte.”

SP: “Bonnen zijn stilzwijgend afgeschaft”

Dijk: “Tijdens de eerste commissievergadering van Diks hebben we dit punt ook aangekaart. Daar is toen na doorvragen gezegd dat er geen voorzieningen geschrapt zouden worden. Ik was hartstikke blij dat er niet bezuinigd zou gaan worden. In maart van dit jaar zijn de speelgoed- en kledingbonnen niet genoemd. Ik heb moeten zoeken wanneer dit is afgeschaft. Het College heeft dit stilzwijgend gedaan, en dat bevalt mij totaal niet. Ik ben benieuwd hoe de wethouder hier tegen aan kijkt.”

Wethouder Diks: “Er is besloten te stoppen met verlichtende maatregelen”

Wethouder Diks: “Er is wat verwarring ontstaan. Het is namelijk zo, voor mijn tijd hier als wethouder is er besloten om te stoppen met verlichtende maatregelen. Ik geloof dat het hier als het stoppen met het plakken van pleisters werd genoemd. Het uitgangspunt, ook van de raad, was dat mensen fundamenteel geholpen moesten gaan worden. Er is gekozen voor een andere route, waar er toen breed draagvlak voor was in de gemeenteraad.”

PvdA: “Verlichtende maatregelen zijn toch overgenomen door Omarm?”

Fractievoorzitter Julian Bushoff van de PvdA: “Is het niet zo dat de verlichtende maatregelen overgenomen zijn door de organisatie Omarm Groningen?” Diks: “Daar kan ik niet zo goed op reageren omdat het om een discussie gaat die voor mijn periode als wethouder zich heeft afgespeeld, en daarnaast is wethouder Bloemhoff portefeuillehouder op het gebied van Omarm. Wat ik wel kan zeggen is dat wij op 26 februari in een collegebrief hebben geschreven dat we het anders willen gaan doen, maar dat we door de coronacrisis wel extra maatregelen willen blijven treffen. In de zomer heeft dit bijvoorbeeld geresulteerd in een groot programma voor kinderen, ook in de winter is er een groot programma geweest. Ik kan u vertellen dat dit buitengewoon succesvol is verlopen.”

Wethouder Diks: “Er wordt een heel mooi kerstpakket samengesteld”

Diks: “Op dit moment zijn we bezig om voor deze gezinnen een heel mooi kerstpakket samen te stellen. Eigenlijk bent u ook iets te vroeg met uw vragen, omdat we aan het kijken zijn wat we allemaal nog extra in dit pakket kunnen stoppen. We zitten te denken aan producten in natura, zoals mensen een kerstpakket ook kennen, maar ook bonnen die bijvoorbeeld besteed kunnen worden bij een kringloopwinkel of waarmee een maaltijd aangeschaft kan worden, er zit een cadeautje voor kinderen in, en er zijn contacten met bedrijven die een toevoeging kunnen doen. De bedoeling is dat we deze pakketten met vrijwilligers bij de mensen gaan bezorgen, en persoonlijk denk ik dat het een heel mooi pakket gaat worden.”

SP: “Die 180.000 aan bonnen komt terug”

Dijk: “Prima al die praktische liflafjes (een kliekje, red.). Als ik moet helpen, dan mag u mij bellen. Maar wel op één voorwaarde: de speelgoed- en kledingbonnen komen er weer in. U heeft gezegd niet te willen bezuinigingen. Ik heb daar niets over gehoord. Ik heb er vaak naar gevraagd, en er is niet op gereageerd. U zorgt er maar voor dat die 180.000 euro in dit pakket van deze maand komt te zitten.”

Wethouder Diks: “De armoedebrief is besproken”

Diks: “Ik vind het verrassend …” Dijk: “Ik niet!” Voorzitter Jan Visser: “Het is wel zo prettig als u via de voorzitter spreekt. Op dit moment heeft de wethouder het woord.” Diks: “Er zijn besluiten genomen. Dat u hier niet bij betrokken bent geweest, dat verbaasd mij. De armoedebrief is besproken, we hebben in maart hier uitgebreid over gesproken. Ik heb daar niet op teruggekregen dat u deze zorgen had.”

SP: “Onthutsend”

Dijk: “Dit is onthutsend.” Wethouder Diks: “In het kerstpakket komen bonnen te zitten, en we zijn nog in overleg hoe we dit verder uit kunnen breiden. Dat we niet tegemoetkomen aan de wensen is niet juist, we hebben gekeken wat passend is. In de raad was er een ruime meerderheid om het beleid aan te passen. Dit is in de vorm van brieven aan de raad verstrekt.”

Wethouder Diks: “U had in maart actie moeten ondernemen”

Dijk: “Deze speelgoed- en kledingbonnen zijn afgeschaft zonder dat we daar actief over geïnformeerd over zijn. Ik zal er alles aan doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt om die 180.000 euro beschikbaar te stellen voor dit pakket.” Wethouder: “Het College heeft een collegebrief gestuurd. Dit gesprek had in maart gevoerd moeten worden, u had toen actie moeten ondernemen. Ik vind dit een heel gek verwijt.”