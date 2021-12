Digitale postercampagne over Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

nieuws

Postercampagne Gemeente Groningen

Er komt een nieuwe postercampagne over het Meldpunt Ongewenst Verhuurbedrag. De gemeente en de Groninger Studentenbond werken daarin samen.

Voorbeelden van ongewenst verhuurgedrag zijn intimiderende huisbazen, achterstallig onderhoud aan studentenkamers, of een ingehouden borgsom. Om hierop te kunnen handhaven is een melding noodzakelijk. De gemeente en de GSb hebben het meldpunt in 2016 opgericht. Door de digitale postercampagne, die op 1 december gestart is, wordt het meldpunt opnieuw onder de aandacht gebracht.

De posters zijn digitaal te zien op verschillende plekken in de stad en in de gebouwen van de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool. Sommige zijn in het Engels. Ze hebben opvallende teksten als ‘is jouw kamer kaloskeer, vertel ons meer!’ Kaloskeer staat voor armoedig of van slechte kwaliteit.