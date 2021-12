Decemberpost brengt ’tranen van geluk’ in coronaperiode: Brams Brievenbus Christmas Special

Afgezien van de recente coronapiek, communiceert de mens steeds minder vaak via de posterijen. In de miniserie Brams Brievenbus onderzoekt verslaggever Bram Koster wie er vandaag de dag nog wel naar de brievenbus komt. En vooral: waarvoor?

In de eerste aflevering stonden we te posten in Ten Post, voor episode twee deden we de brievenbus in Haren aan. Episode drie is een bijzondere: een extra lange en met kerstsaus overgoten feestmaandeditie. Wederom dient de bus in Haren als beginpunt van onze zoektocht naar de verhalen achter de poststukken.

We bezorgen een geboortekaartje bij baby’tje Youp, en horen waarom hij niet Joep heet. We spreken een vrouw uit Voorburg over het uitstrooien van de as van haar vader op Vlieland. En een echtpaar uit Eibergen barst uit in ’tranen van geluk’ bij het openen de envelop van hun neef.

Brams Brievenbus – The Christmas Special is een coproductie van OOG TV en RTV Noord.