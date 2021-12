De strijd van Michel tegen MS

Michel Harkema is een crowdfunding begonnen, om maar liefst 60.000,- euro op te halen. Dit geld heeft hij nodig voor een behandeling in Moskou.

In januari 2018 kreeg Michel Harkema de diagnose MS, oftewel: Multiple Sclerose. Dit is een chronische ziekte die ervoor zorgt dat het eigen afweersysteem het centrale zenuwstelsel aantast. Hierdoor ontstaan ontstekingen en uiteindelijk littekens in de beschermlaag van de cellen van het zenuwstelsel.

“Artsen en specialisten konden helaas niets voor mij betekenen, daarom ging ik zelf op onderzoek uit,” aldus Harkema. Uiteindelijk zorgde dit ervoor dat Harkema in contact kwam met lotgenoten via een facebookgroep. “Via deze facebookgroep hoorde ik over een stamceltherapie in Moskou, de resultaten hiervan zijn extreem hoopvol. Met deze therapie hoop ik weer meer tijd te kunnen besteden aan mijn gezin”.

De therapie in Moskou is een stamceltherapie, deze stamcellen zullen afkomstig zijn uit het bloed van Michel zelf. Het doel van de desbetreffende therapie is om het afweersysteem te resetten. Op deze manier zullen de MS-ontstekingscellen niet langer de hersenen aantasten.

Voor de gehele reis en de therapie in Moskou is een bedrag nodig van 60.000,- euro. Inmiddels zijn er al een aantal mooie acties ondernomen voor de crowdfunding. “Mijn dochter heeft speculaaskoeken gebakken en mijn vrouw heeft een torenloop georganiseerd. Verder zijn er veel mensen in onze omgeving en uit het dorp die meehelpen.”

Meer informatie over de crowdfunding en doneren kan via www.michelvsms.nl