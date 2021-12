De Stichting Vrienden Fries Instituut RUG blij met brief van provincie Friesland

nieuws

De Stichting Vrienden Fries Instituut is verheugd over de brief die de provincie Friesland heeft geschreven aan de Rijksuniversiteit Groningen over de studie Fries.

De provincie Friesland heeft in een brief aan de RUG geëist dat de Friese taal een volwaardige rol op deze universiteit blijft spelen. Tevens willen ze een rol spelen bij de aanstelling van een nieuwe hoogleraar Fries, omdat de huidige hoogleraar Goffe Jensma volgend jaar met pensioen gaat. De provincie betaalt 220.000 euro per jaar aan de RUG voor deze studie.

De Stichting Vrienden Fries Instituut (Stifting Freonen Frysk Ynstitut Ryksuniversiteit Grins) heeft vorige week met een ingezonden brief in Friese dagbladen al de zorg uitgesproken over de status van de studie Fries. Oebele Vries van de stichting: “De leerstoel Fries bestaat sinds 1930 en het is belangrijk dat die leerstoel behouden blijft. Het Fries wordt als officiële taal in Nederland gesproken. Daarom moet het ook wetenschappelijk onderzocht en onderwezen worden. Tevens is van belang dat dit gebeurt in het noorden van Nederland.”