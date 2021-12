De Stadswandeling: ‘Hier zijn Erwin en Ronald Koeman opgegroeid’

Tijdens de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de 39e aflevering van de Stadswandeling, bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok de Wijert.

De Wijert is een wijk in het zuiden van de stad, het ligt tussen Helpman en Corpus den Hoorn. In de jaren zestig werd er begonnen met de bouw van de wijk. De straatnamen zijn vernoemd naar Nederlandse schrijvers en dichters en de wijk is vernoemd naar een burcht die hier eeuwen geleden heeft gestaan.

In deze aflevering van de Stadswandeling, bezoeken Beno en Mirre het appartement waar de wereldberoemde voetbalspelers Erwin en Ronald Koeman zijn opgegroeid. Dit komt omdat hun vader, Martin Koeman, naar Groningen werd gehaald om te spelen voor GVAV (het voormalige FC Groningen).

Beno en Mirre gaan ook nog opzoek naar een vermiste olifant en bezoeken een flat waar meerdere burgemeesters hebben gewoond.

In de volgende aflevering gaat het duo naar de Oude Ebbingestraat.