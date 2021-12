‘De ic-patiënt heb ik al vijf maanden in behandeling en de behandeling is nog niet klaar’

Steeds meer coronapatiënten maken langdurig gebruik van fysiotherapie. Dit blijkt uit een rondvraag van OOG bij meerdere fysiotherapeuten in de gemeente. Zo ook bij Mea Fysio Wilkemaheerd in Beijum.

‘Ik heb nu drie coronapatiënten uitbehandeld en één patiënt behandel ik nog. Die laatste patiënt heeft ook op de ic gelegen en dan merk je toch wel omdat (hij/zij) ernstiger klachten heeft ontwikkeld.’ vertelt fysiotherapeut Robert Nieuwland van Mea Fysio. Volgens Nieuwland hebben zijn coronapatiënten het meeste last van kortademigheid, vermoeidheid, hoofdpijn en het verminderen van de conditie.

De fysiobehandelingen zijn overigens niet met een paar weken afgerond: ‘De eerste drie coronapatiënten had ik binnen twee à drie maanden uitbehandeld maar die hadden niet op de ic gelegen. Zij hadden alleen ‘coronaklachten’ en bleven 1.5 week thuis. De patiënt die op de ic heeft gelegen heb ik toch al wel vijf maanden in behandeling en die behandeling is nog steeds niet klaar.’

Wat Nieuwland ook opvalt is dat er minder andere fysiopatiënten langskomen. Dit heeft te maken met de afschalende zorg in ziekenhuizen. Minder operaties betekent ook dat minder mensen fysiotherapie nodig hebben. Maar dat is niet positief: ‘Als mensen al negen maanden op een heupoperatie aan het wachten zijn en die operatie wordt steeds maar uitgesteld krijgen ze ook meer pijn. Als fysiotherapeut kunnen we die pijn wat verminderen maar het proces zelf wordt natuurlijk niet minder’.

Robert heeft wel wat tips voor iedereen die corona heeft gehad om sneller volledig te herstellen: ‘Door meer je conditie op te bouwen. Ga ook naar buiten, daar is het het zuurstofrijker. Neem wel je rust als je moe begint te worden maar probeer wel langzamerhand weer wat op te bouwen.’