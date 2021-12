De Jonge: “Grootste deel 60-plussers krijgt nog dit jaar boosterprik”

nieuws

Foto: Martijn Beekman / rijksoverheid.nl

Het streven is dat nog dit jaar een zo groot mogelijk deel van de 60-plussers en zorgmedewerkers een boosterprik gaat krijgen. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid woensdagavond gezegd tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

De Jonge kondigde ook aan dat het uitdelen van boosterprikken de komende tijd sneller zal gaan. Deze week worden er naar schatting ongeveer 200.000 60-plussers door de GGD gevaccineerd. Volgende week zullen dit er 350.000 zijn en in de weken daarna steeds 700.000. De minister reageerde daarmee op vragen van een duidelijk ontevreden Tweede Kamer, die verontwaardigd is dat Nederland in Europa achteraan loopt met het geven van boosterprikken.

“Het is een enorme operatie”, liet De Jonge weten. Behalve GGD’en en RIVM zijn ook ziekenhuizen, defensie en commerciële partijen bij het bijprikken betrokken. De minister beloofde dat hij vrijdag een uitgewerkt plan voor de boostercampagne naar de Kamer stuurt. Voorts liet De Jonge weten dat hij eigenlijk eerder had willen beginnen met het bijprikken, maar dat de Gezondheidsraad aldoor adviseerde dat dit niet nodig was. Ook demissionair premier Mark Rutte (VVD) liet weten te balen dat Nederland achteraan loopt. “Maar het betekent niet dat het kabinet heeft zitten snurken.”