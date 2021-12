De Feestjesfabriek deelt Sinterkerstboxen uit: ‘Belangrijk dat elk kind cadeaus krijgt’

De sint is weer in het land en hij kan in deze drukke tijd wel wat extra hulp gebruiken. Daarom zijn de meiden van De Feestjesfabriek een actie begonnen om Sinterkerstboxen uit te delen aan gezinnen die het thuis minder breed hebben.

De Feestjesfabriek is een sociale onderneming die sociale uitsluiting bij kinderen wil verminderen. Normaal gesproken organiseren zij kinderfeestjes, maar tijdens de feestdagen vullen zij dozen vol met speelgoed voor kinderen die opgroeien in armoede. De dozen zitten vol met leuke artikelen zoals een tennisracket, viltstiften, pepernoten en spelletjes. ‘Het is belangrijk dat elk kind naar school kan en mee kan praten met de andere kinderen, daarom is het zo belangrijk dat zij tijdens de feestdagen ook cadeaus krijgen,’ aldus Céline Hof, projectleider van De Feestjesfabriek

De boxen worden woensdag- en donderdagochtend uitgedeeld bij Doppio Brugstraat en dan kan iedereen die zich heeft aangemeld deze gratis ophalen. Via flyers die bij onder meer de voedselbank en scholen te vinden waren en via online forums, waren er al snel 100 aanmeldingen voor de boxen. “Het ging razend snel en 100 was ook onze max.”

De boxen zijn onder andere gesponsord door de HEMA, Albert Heijn, Delft, stichting Star, Doppio en Albertus. Via crowdfunding heeft De Feestjesfabriek een flink bedrag weten op te halen. Hierdoor zijn er genoeg dozen voor de 100 aanmeldingen en krijgt iedereen een volle doos.

Na deze uitdeelactie is het voor De Feestjesfabriek weer tijd voor de kinderfeestjes. De Feestjesfabriek geeft zowel gratis, als betaalde feestjes weg. Voor elk betaald feestje is er ook een gratis exemplaar. Er zijn verschillende thema’s waar een kind uit kan kiezen.