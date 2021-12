Culturele aanmoedigingsprijs gewonnen door Leonard Witte en Ivo Smit

nieuws

Foto: Ronnie Zeemering

Leonard Witte en Ivo Smit hebben een culturele aanmoedigingsprijs gewonnen in de categorieën Beeldende Kunst en Literatuur. De winnaars krijgen elk 6.000 euro om hun artistieke plannen uit te voeren.

Dat maakte Berndt Benjamins, wethouder Cultuur van de gemeente Groningen zaterdagmiddag bekend. De prijs heet officieel het Hendrik de Vriesstipendium 2021. Het is een jaarlijks terugkerende aanmoedigingsprijs voor jonge, professionele en talentvolle Groninger kunstenaars, bedoeld om hun artistieke ontwikkeling te stimuleren.

Oordeel van jury

Een vakjury beoordeelde vijf nominaties voor de prijs, waarna Leonard Witte en Ivo Smit als winnaars werden verkozen. De jury noemt de beeldende kunst van Leonard Witte “ijzersterk en heel authentiek. De kunstenaar trekt zich weinig aan van modes binnen de kunst en blijft onvermoeid doorwerken aan het scheppen van een eigen universum”, aldus de jury.

Over Ivo Smit zegt de jury: “Het werk van Ivo Smit is radicaal, experimenteel en authentiek. Het werk stelt de lezer op scherp en daagt uit om zelf verbanden te leggen en betekenissen te geven. De plannen van Ivo zijn meeslepend. Het plan lijkt een opmaat naar een gesamtkunstwerk, waarin oude en nieuwe werelden samenkomen.”

Tentoonstelling

Naast de prijs van de vakjury, maken alle genomineerden ook kans op een publieksprijs van 1.000 euro. De winnaar kan het geldbedrag gebruiken voor de ontwikkeling van zijn of haar carrière. In de tentoonstelling De droom van het kunstenaarschap in Kunstpunt Groningen is tot en met 14 januari eerder en recent werk van alle genomineerden te zien.