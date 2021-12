Coronamaatregelen basisscholen: “Ze zijn vooral blij dat ze naar school kunnen”

Geen ouders op het schoolplein, veel zelftesten en mondkapjes op in de gangen: sinds maandag zijn dat nieuwe coronamaatregelen voor basisscholen. Bij de Brinkschool in Haren gaat dat tot nu toe best goed.

“We zien dat het heel fijn is dat we in ieder geval naar school mogen blijven gaan,” vertelt directrice Joyce Mollema. “De maatregelen zijn gewoon noodzakelijk, maar we zien dat het ook uitdagingen met zich meebrengt. Regelmatig moeten we een kind of een hele groep missen op school.”

Dan moeten de leerkrachten toch weer online lesgeven. Groep vier krijgt donderdag van juf Lot Kleiweg les in quarantaine. “Het was wel weer even wennen. Het intensief, maar we zien dat de kinderen het thuis goed doen.”

Vanaf groep zes moeten kinderen een mondkapje op in de gangen. Meester Libor Oosterhuis ziet dat dat goed wordt nageleefd. “Ze vinden het wel vervelend, maar ze zijn vooral blij dat ze gewoon naar school kunnen. Dat mondkapje nemen ze dan voor lief. Zeker in deze tijd, rond Sinterklaas en kerst, hoop ik dat het allemaal door kan gaan. Ik heb één leerling die morgen thuis via Zoom zijn surprise moet uitpakken.”

Toch zijn ze bang dat scholen straks toch weer helemaal dicht moeten. “Met hoe wij het georganiseerd hebben, met een combinatie van online les en les op school, denk ik dat we open kunnen blijven,” zegt Mollema. “Maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen of dat lang zo kan blijven. Dat heeft echt te maken met de hoeveelheid besmettingen die we voor de kiezen krijgen.”