Corona: 164 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

In de gemeente Groningen zijn het afgelopen etmaal 164 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat was er gisten één minder. Er waren geen sterfgevallen of ziekenhuisopnames.

In de hele provincie waren er 415 nieuwe besmettingen tegen 440 gisteren. Vier mensen werden opgenomen in een ziekenhuis. In de gemeente Veendam werd een sterfgeval genoteerd.

Landelijk waren er 13.400 nieuwe besmettingen. Dat zijn er 41 minder dan gisteren. Het gemiddeld aantal positieve tests daalde in een week tijd met 15%.