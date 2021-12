‘Continuïteit planbare en acute zorg nog verder in de knel’

nieuws

Foto Martini Ziekenhuis. Vaccinatie tegen corona

Ondanks de voorzichtige stabilisatie in het aantal coronabesmettingen in de afgelopen twee weken zal de toename van het aantal Covid-patiënten in ziekenhuizen de komende tijd nog doorzetten. Dat meldt het AZNN.

Het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland stelt dat daardoor de continuïteit van de kritiek planbare en acute zorg verder in de knel komt. Door de verdere opschaling van Covid-zorg is er op dit moment wel voldoende ruimte om Covid-patiënten op te vangen. Zorgorganisaties en zorgverleners in de regio werken samen om de beschikbare capaciteit in de zorg zo goed mogelijk te benutten en de druk te verdelen.

Zo geven huisartsen Covid-patiënten waar mogelijk thuis zuurstofbehandeling. Wijkverpleegkundigen spannen zich maximaal in om patiënten thuis te houden of hen vanuit het ziekenhuis weer snel thuis te krijgen. Ook is het aantal beschikbare bedden in de Covid-huizen opgeschaald.

De noordelijke ziekenhuizen zijn begonnen met het geven van de boosterprik aan eigen personeel en huisartsen. De GGD’en zijn ook gestart met de 60-plussers nog vóór de jaarwisseling van de boosterprik te voorzien. Het AZNN blijft benadrukken dat vaccineren van groot belang is om ernstige ziekte en ziekenhuisopname te voorkomen.