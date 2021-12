Competitie ‘Beste Groninger Film 2021’ geopend

nieuws

Vanaf nu kunnen filmmakers een inzending doen voor de competitie ‘Beste Groninger Film 2021’. Het doel ervan is, de grote productiviteit op filmgebied in de provincie Groningen een podium te geven.

De competitie is zeven jaar geleden in het leven geroepen door Forum Groningen. De prijsuitreiking is inmiddels uitgegroeid tot een feestelijke jaarlijkse ontmoetingsplaats voor filmmakers. De prijsuitreiking is op zaterdag 26 maart 2022 en is live te volgen op OOG TV en Platform F.

De vakjury selecteert drie films uit elk van de vier categorieën: fictie, non-fictie, opdrachtfilm en de OOG TV Talent Award. Die laatste is voor jonge filmmakers van 16 t/m 24 jaar. Er is voor het eerst ook een publieksprijs. Iedere Nederlander kan van 1 t/m 25 maart stemmen op één van de twaalf genomineerde films die volgens hem of haar de publieksprijs moet winnen. De bekendmaking van de genomineerden is begin februari.

De publieksfavoriet wint de Deluxe filmzaal van het Forum voor een avond met vrienden en familie. De jurywinnaars ontvangen een prijs van 1000 euro huurtegoed bij Bear Cinema Rentals. De winnaar van de OOG TV Talent Award ontvangt 500 euro.

Filmmakers kunnen maximaal twee films inzenden. De filmmaker woont in de provincie Groningen en de film speelt zich daar ook af. Een groot deel van de crew en/of de financiering moet Gronings zijn. Elke inzending moet zijn première beleefd hebben in 2021. Films moeten vóór 10 januari 2022 ingezonden worden Meer informatie is te vinden via de website ‘forum.nl/BGF’.