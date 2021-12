ChristenUnie: ‘Mag het licht op parkeerplaats bij Papiermolen weer aan?’

nieuws

Door de sluiting van de Papiermolentunnel is sinds half november ook een deel van de straatverlichting langs het afgesloten fietspad en de parkeerplaats van het zwembad niet meer aan. Een onwenselijke situatie, zo stelt de raadsfractie van de ChristenUnie.

De situatie rondom de Papiermolen is sociaal onveiliger geworden, zo stelt raadslid Peter Rebergen namens omwonenden. Rebergen vraagt daarom, namens zijn fractie of de gemeente deze signalen ook kent en bereid is om hier iets aan te doen.

“De enige verlichting die er is, is die vanuit het gebouw zelf”, schrijft Rebergen aan het college. “Omdat de verlichting binnen de bouwhekken staat, gaat die ook niet meer aan en de toegang voor de ondernemer van het pand zit boven de ingang

van de Papiermolen.”

De ChristenUnie gaat het probleem woensdagmiddag aankaarten bij het gemeentebestuur, tijdens het Politieke Vragenuur met de burgemeester en wethouders.