ChristenUnie kiest voor mix van ervaring en talent

Foto: ChristenUnie Groningen

De ChristenUnie heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar definitief vastgesteld. De CU kiest voor een mix van ervaring en nieuw talent.

Wethouder Inge Jongman is de lijsttrekker. Jongman was jaren lijsttrekker en heeft in het College van B&W onder meer zorg en welzijn, natuur en sport in haar portefeuille.

Op nummer twee staat Sten Wennink. Hij is de beoogde fractievoorzitter van de CU. Wennink is docent aan de Hanzehogeschool en zet zich sinds 2018 in als lid van de fractie.

Peter Rebergen staat op de derde plek. Rebergen is docent in opleiding voor het speciaal en praktijkonderwijs. Hij is vanaf 2014 actief als raadslid, eerst voor zijn woonplaats Ten Boer en sinds de herindeling voor de gemeente Groningen.

Op de plekken 4 en 5 staan twee jongere kandidaten: Laurent Dwarshuis, onderzoeker bij de provincie Drenthe en student staats- en bestuursrecht Rosalie van der Heide. De huidige raadsleden Tessa Moorlag en Gerben Brandsema duwen de lijst samen met oud-Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf.

“De kandidatenlijst is een goede mix tussen bekende en nieuwe gezichten. Ervaring is belangrijk, maar we willen ook de ruimte geven aan jong talent. Zo dragen wij zorg voor continuïteit door opgedane kennis in huis te houden, maar blijven we wel scherp”, aldus voorzitter van het CU-bestuur Johannes Weening.

De ChristenUnie heeft momenteel drie zetels in de gemeenteraad.