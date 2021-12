CDA wil miljoeneninvestering om verenigingssport gratis te maken voor alle Groningse kinderen

nieuws

Foto Andor Heij: Hockey, GHBS, breedtesport

Als het aan de gemeenteraadsfractie van het CDA ligt wordt sporten voor Groningse kinderen net zo vanzelfsprekend en publiek toegankelijk als het onderwijs. Het CDA komt vrijdagmiddag met een plan om verenigingssport gratis toegankelijk te maken voor alle Groningse kinderen. De fractie wil er ieder jaar enkele miljoenen in investeren.

In het plan krijgen alle Groningse kinderen tot achttien jaar de kans om gratis te sporten, zolang de contributie niet boven de 300 euro per jaar uitkomt. Daarvoor moet de gemeentelijke sportbegroting verder worden opgehoogd.

Met deze investering moeten ook sportverenigingen in staat worden gesteld om achterstallig onderhoud in te lopen, noodzakelijke investeringen te doen en daarnaast meer binnen- en buitensportlocaties te creëren.

Tendens overgewicht doorbreken

De CDA-fractie stelt ervan overtuigd te zijn dat de investering zich op lange termijn terugverdient in lagere zorgkosten en een vitalere samenleving Lijsttrekker Jalt de Haan: “De zorgkosten lopen op en in 2020 had vijftig procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder matig of ernstig overgewicht. Wij geloven dat sport één van de manieren is om deze tendens te breken.”

Volgens De Haan moet de gemeente Groningen op een andere manier naar sport gaan kijken: “Niet als een kostenpost op de korte termijn, maar als een zichzelf terugverdienende investering op de lange termijn. Daarnaast is de sportvereniging een prachtige plek waar jeugdigen van verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en van elkaar leren.”