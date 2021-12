Carrièreperspectief in Groningen vaak nog onbekend bij studenten

nieuws

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

Het is niet waar dat na de studie het overgrote deel van de studenten uit het noorden naar de randstad verhuist. Dat blijkt volgens Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarkt, uit een onderzoek van de RUG en Hanze.

“Wat velen niet weten, is dat ook de helft van de studenten van de RUG van buiten het Noorden komt,” aldus Van Dijk. “Dat een deel vertrekt is niet erg, voor alle afgestudeerden is hier geen werk en alleen al dat ze hier gestudeerd hebben is goed voor de regionale economie in Groningen vanwege de bestedingen en de ambassadeursfunctie.” Wel zou het volgens Van Dijk beter zijn als noordelijke bedrijven zelf gebruik zouden maken van deze belangrijke bron van kennis.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal studenten van buiten de regio Noord-Nederland dat aan de RUG en de Hanzehogeschool gaat studeren twee jaar na de studie ongeveer even groot is als het deel van de studenten dat weer uit de regio vertrekt na hun studie. Bij 70% van deze studenten komt dat door loopbaankansen elders. Betere informatievoorziening over carrièrekansen in Groningen kan helpen een groter deel van het kostbare talent dat hier wordt opgeleid voor de regio te behouden.

Meer dan de helft van de studenten aan de RUG komt van buiten het noorden. Twee jaar na de studie is ook ongeveer de helft van de studenten weer vertrokken. Van de studenten aan de Hanze komt ongeveer een kwart van buiten de regio. Twee jaar na de studie is 28% van hen vertrokken uit het noorden. Het merendeel van de Hanzestudenten blijft in de eigen regio.

Voor 69% van de ondervraagde studenten is ‘werk’ de belangrijkste reden om te vertrekken. Ze schatten de kans op een baan in de Randstad hoger in. De helft van de studenten wil na hun studie graag in Groningen blijven. De belangrijkste reden om te blijven is ‘vrienden’ (44%) en ‘werk’ (40%).