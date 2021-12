Buschauffer mishandeld op Noorderstation; politie zoekt getuigen

nieuws

Op het Noorderstation is afgelopen dinsdag een buschauffeur mishandeld. Dat maakte de politie donderdagmiddag bekend. De dienst is een onderzoek gestart en zoekt naar getuigen van het incident.

De mishandeling vond rond 09.00 uur plaats bij Station Groningen-Noord. Over de omstandigheden rond de mishandeling en de toestand van de betreffende chauffeur deed de politie geen uitspraken.

Wel wil de politie graag in contact komen met mensen die iets verdachts hebben gezien of gehoord, in verband met deze mishandeling. Zij kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via een persoonlijk bericht op de Facebookpagine van de Politie Noord- Nederland.