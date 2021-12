Burgemeester Schuiling bezorgd over afsteken zwaar vuurwerk

nieuws

Foto: Politie Groningen-West

Burgemeester Koen Schuiling is buitengewoon bezorgd over het soms zware vuurwerk dat sinds enkele weken overal in de stad te horen is, ondanks het verbod daarop.

Het kabinet heeft dit najaar, op aandringen van de burgemeesters, besloten tot een verbod op het afsteken van vuurwerk. Het heeft enerzijds te maken met de coronapandemie en anderzijds met het steeds zwaarder wordende vuurwerk, waardoor veel ongelukken ontstaan. Dat zorgt voor een extra belasting in de ziekenhuizen, die vanwege corona toch al zo zwaar belast zijn.

Schuiling zegt dat diverse instanties al maanden bezig zijn, pakketten te checken die uit het buitenland worden ingevoerd en waarvan vermoed wordt dat er vuurwerk in zit. Ook het bestellen van vuurwerk via internet heeft de aandacht van de politie. Noord-Nederland was vorig jaar kampioen met het in beslag nemen van vuurwerk. Schuiling vreest dat er in het noorden ook dit jaar weer vuurwerk wordt opgespoord.