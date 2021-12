‘Burgemeester mocht growshop aan Kopenhagenstraat in Stad sluiten’

nieuws

Foto: Politie Groningen-West via Instagram

Burgemeester Koen Schuiling stond in zijn recht, toen hij de deuren van growshop Groenland aan de Kopenhagenstraat in Groningen anderhalve maand geleden voor zes maanden op slot liet zetten. Dat bepaalde rechtbank Noord-Nederland maandagmiddag, nadat de eigenaar in verweer ging tegen het besluit.

De burgemeester sloot het pand, nadat politieonderzoek uitwees dat het grootste gedeelte van de goederen die Groenland verkoopt, bestemd is voor hennepkwekerijen. Daarnaast heeft de politie bij een aantal klanten van Groenland ook daadwerkelijk een hennepkwekerij aangetroffen.

Hoewel de gemeente Groningen het bedrijf een waarschuwing had kunnen geven alvorens het bedrijf te sluiten, stelt de rechter dat hennepgerelateerde verkopen een aanzienlijk deel van de totale omzet uitmaakten.

‘Bedrijf niet rendabel zonder hennepteelt-artikelen’

“De winkel is ingericht met een klein winkelgedeelte waarin gangbare artikelen zijn uitgestald en een magazijn met artikelen die veelvuldig worden gebruikt voor de hennepteelt, zoals “opticlimates” en de toppenknipper”, zo stelt de rechtbank. “Het bedrijf heeft geen website en maakt geen reclame en is bij het algemene publiek niet bekend als tuincentrum. In deze situatie valt niet in te zien hoe een normale bedrijfsvoortzetting mogelijk is na het verwijderen van het hennepgerelateerde deel van het assortiment.”

Ook vindt de rechtbank dat sluiting effectief is om de ‘schakel in de productie of distributie van drugs te ontnemen’: “Sluiting geeft immers een duidelijker signaal af aan de omgeving, waaronder aan de klantenkring van Groenland , dat de verkoop van hennepgerelateerde goederen daar is beëindigd.”