Burgemeester deelt zeven gebiedsverboden uit na rellen in binnenstad

Foto: Chris Bakker

Zeven personen mogen twee maanden lang niet binnen de Diepenring van Groningen komen, omdat ze actief betrokken waren bij de rellen van 21 november. Dat bevestigde woordvoerder Hans Coenraads maandagmiddag, namens burgemeester Koen Schuiling.

Schuiling legde de gebiedsverboden op aan vijf minderjarigen en aan twee volwassen mannen van 20 en 33 jaar oud. Als ze zich toch ophouden binnen de Diepenring en betrapt worden, begaan ze een misdrijf.

Aan het begin van de zondagavond van 21 november trokken meerdere groepen (voornamelijk jongeren) de binnenstad in en pleegden vernielingen aan meerdere winkelruiten en een bushokje. In de vestiging van opticien Greving en Greving aan de Grote Markt hebben plunderingen plaatsgevonden. Ook keerden zij zich op een gewelddadige manier tegen de politie.

Vorige week werd bekend dat er, naast de gebiedsverboden, geen snelrechtprocedure volgt voor de zeven vermeende relschoppers. Alle verdachten zijn volgens het OM in vrijheid gesteld, in afwachting van hun proces. Dat betekent dat snelrecht niet meer kan worden toegepast.