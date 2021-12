Buijs over vierde man: ‘Vraag mij echt af met welke intentie hij naar een wedstrijd komt’

sport

Foto: Sportphotoagency.com Coach *Danny Buijs* of FC Groningen

FC Groningen heeft dinsdagavond met 1-0 verloren op bezoek bij AZ Alkmaar. De wedstrijd beïnvloed door de arbitrage. Na vier minuten voetbal kreeg verdediger Neraysho Kasanwirjo een rode kaart. Daarna was tegenhouden het devies voor de Trots van het Noorden.

Danny Buijs gaf zijn analyse van de wedstrijd in gesprek met OOG: ‘Na de rode kaart moet je proberen zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven om een resultaat te halen, want daar voetbal je voor. Dat hebben de jongens heel goed gedaan en met een beetje geluk pak je een punt. Zij hebben niet heel veel grote kansen gehad, wij ook niet, tot de laatste minuten.

Tijdens de eerste helft kreeg de oefenmeester een gele kaart na een akkefietje met de vierde official: ‘Hij was in onze ogen heel vervelend aan de zijlijn met heel veel irritante, zuigende opmerkingen.’ Door de gele prent staat Buijs op scherp. Het was zijn derde en bij vier gele kaarten is hij een speelronde geschorst. Buijs ziet de bui al hangen: ‘Bij dit soort mensen zal er nog wel een kaart komen, want je mag nog net ademhalen en als je voor de rest iets doet krijg je een gele kaart. Dus dat wordt wel lastig als je alleen maar mag ademhalen.’

Intenties

Buijs gaat verder: ‘ik vraag mij echt af met wat voor intenties deze man naar een voetbalwedstrijd komt. Als je zelfs ruzie krijgt met onze dokter.. pfoe. Als je met mij een keer wat hebt kan ik dat begrijpen, want ik kan wel eens tekeer gaan. Maar ik ben vandaag niet tekeer gegaan tegen hen. Ik heb niet gescholden, helemaal niets. Ik zei alleen tegen mijn staf: jemig, wat een slechte arbitrage. Daar krijg ik geel voor. Ik mag tegen mijn staf zeggen wat ik wil toch? Dat is mijn mening.’

Buijs over vierde man: ‘ik weet niet, misschien heeft ie probleempjes thuis?’

Gevraagd of hij het gevoel dat de official er niet eerlijk in stond zei de Groningen-trainer: ‘Misschien had ie zijn dag niet. Ik weet niet, misschien heeft ie probleempjes thuis ofzo, maar vandaag was niet zijn beste dag.’

Buijs kijkt uit naar de vakantie: ‘Ja, even lekker bijtanken. Al neemt het niet weg dat ik teleurgesteld ben met waar wij staan. We willen graag een paar plekken hoger staan. De realiteit is dat we paar puntjes meer konden hebben, maar ook niet zomaar op plek zeven of acht spelen. Al kan ik de teleurstelling ook snel loslaten, want ook vandaag zag ik hoe hard mijn groep werkt, dat zie ik iedere dag. Gaat alles goed? Nee. Maken ze fouten? Ja, die maak ik ook. Maar de inzet en bereidheid, de basis, is er en nu gaan we lekker bijtanken met familie. Dat geldt ook voor alle mensen die ons supporten. Ontzettend bedankt voor jullie support, probeer ondanks de teleurstelling toch even lekker te genieten met elkaar en dan gaan we volgend jaar weer de mouwen opstropen en er tegenaan. Dan gaat het zeker goed komen.’

Het was voor de Trots van het Noorden het laatste duel in 2021. De winterstop wacht. Zondag 16 januari vervolgt de FC de competitie in eigen huis tegen PSV. Er wordt dan afgetrapt om 14:30.