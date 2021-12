nieuws

Foto: 112 Groningen

Met een tankautospuit en een hoogwerker bestreed de Groninger brandweer woensdagmiddag een schoorsteenbrand aan de Jensemaheerd in Beijum.

In een woning bleek lichte rookontwikkeling te zijn ontstaan door smeulende resten in de schoorsteenpijp. Met behulp van een hoogwerker hebben twee brandweerlieden de schoorsteen geveegd. Vervolgens deed de brandweer een nacontrole.

Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand. Hoe groot de schade in de woning is, is niet bekend.