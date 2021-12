Brandweer en dierenambulance in actie voor jonge zwaan met ontstoken poot in Lewenborg

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Duikers van de brandweer zijn vrijdagochtend het water ingegaan bij het Zonland in Lewenborg om een gewonde, jonge knobbelzwaan te vangen. Het dier had een ontsteking aan één van zijn poten.

De brandweerduikers wisten het dier klem te zetten. Daarop werd de vogel met een soortement van lasso gevangen en naar de waterkant gedragen. Daar ontfermden medewerkers van de dierenambulance zich over de jonge zwaan.

Foto’s: Martin Nuver (112 Groningen)

De zwaan was buurtbewoners al eerder opgevallen, omdat het dier een stuk visdraad om zijn poot had. In de afgelopen vijf weken zorgde dit visdraad ervoor dat één van de poten van de zwaan ontstoken raakte. Het dier liep daardoor moeilijk.

In samenwerking met de Stichting vogelasiel “De Fûgelhelling” in Ureterp werd daarom besloten dat het dier behandeld moest worden. De dierenambulance bracht de zwaan, na de reddingsactie, dan ook meteen naar het Friese dorp overgebracht.

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)