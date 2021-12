Brandweer bevrijdt meisje uit voetbalkooi bij school in Ulgersmaborg

nieuws

Foto: Auke Mulder (112 Groningen)

De brandweer moest donderdagmiddag een voetbalkooi van de Topsport Talentschool Groningen aan de Melisseweg in Groningen vernielen. Een meisje zat met haar voet vast in één van de doelen.

De brandweer zag zich genoodzaakt een deel van het doel te verwijderen om het meisje te kunnen bevrijden. Naar alle waarschijnlijkheid hield ze weinig of geen letsel over aan het incident, want het aanwezige ambulancepersoneel zag geen reden om haar mee te nemen naar een ziekenhuis.

Hoe het meisje vast is komen te zitten, bleek onduidelijk.