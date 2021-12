Brandbrief noordelijke politiek aan Hugo de Jonge tegen dreigende sluiting kinderhartchirurgie UMCG

nieuws

Foto: Joris van Tweel

‘Het besluit van Hugo de Jonge om de afdeling kinderhartchirurgie in het UMCG te sluiten is onacceptabel’. Dat schrijven vertegenwoordigers van de Provinciale Staten in Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en de gemeenteraad van Groningen woensdagmiddag, in een brandbrief aan de demissionair minister van Volksgezondheid.

“Uw beslissing om de afdeling in het UMCG te sluiten leidt hier in het Noorden tot grote zorgen en grote consternatie”, zo schrijven de volksvertegenwoordigers. “Wij hebben in deze brede samenstelling nog nooit eerder een brief geschreven. Vandaag doen we het wel. We dringen er in het belang van heel Noord Nederland met kracht bij u op aan dat u terugkomt op uw voorgenomen besluit en de afdeling kinderhartchirurgie in het UMCG open zult houden.”

Nog voor het nieuwe jaar terugdraaien

De fracties uit de noordelijke politiek stellen dat het besluit van De Jonge zal zorgen voor een ‘desastreuze verschraling’ van de zog in Noord-Nederland: “Wij roepen u daarom op om deze beslissing nog voor het einde van het jaar terug te draaien, zodat de inwoners van onze provincie niet met deze enorme onzekerheid het nieuwe jaar in gaan. ”

Eerste brandbrief in deze samenstelling: ‘Vandaag doen we het wel!’

De Provinciale Statenfracties van PvdA en GroenLinks in Groningen zijn de initiatiefnemers van de brandbrief, die uiteindelijk is ondertekend door een groot deel van de provinciale politiek in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Ook de voltallige gemeenteraad van Groningen steunt de brief. Dat is een unicum, zo stelt Pascal Roemers (PvdA fractievoorzitter in Groningen en mede-initiatiefnemer voor de brief): “We wilden we een zo breed mogelijke politieke steun voor deze brandbrief en dat is gelukt. De minister kan en moet dit signaal niet negeren.”

De Groninger volksvertegenwoordigers wijzen de bewindspersoon onder andere op de hoge kwaliteit van zorg in het UMCG, de onacceptabele reistijd die sluiting voor kinderen en ouders zou betekenen en de betekenis van de afdeling kinderhartchirurgie voor het bredere zorgaanbod van het UMCG. Ook vragen ze aandacht voor de zorgen van de inmiddels bijna 200.000 ondertekenaars van de petitie om de kinderhartchirurgie in het UMCG te behouden. “Het UMCG levert zorg van topkwaliteit en is van cruciaal belang voor de inwoners van Groningen, Drenthe en Friesland”, vult mede-initiatiefnemer en GroenLinks Statenlid Stephanie Bennett aan. “Met het verdwijnen van de kinderhartchirurgie wordt het hele ziekenhuis geraakt. Dat willen wij voorkomen.”

De volledige brandbrief, met daarin een lijst van alle ondertekenaars, is hier te lezen.