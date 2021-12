nieuws

Foto: Brandweer Groningen

Zondagmorgen rond 10.00 uur is er brand uitgebroken in een schuurtje achter een woning in de Dilgtweg in Haren.

De brandweer en de politie waren snel ter plaatse volgens 112Groningen. De brand was snel onder controle en niemand raakte gewond. Over de oorzaak is nog niets bekend.