Foto: 112 Groningen

De hulpdiensten zijn maandagmiddag uitgerukt naar een appartementencomplex aan de Camphuysenstraat in De Wijert voor een brand in één van de woningen.

Volgens de brandweer was het vuur snel onder controle. Er was niemand aanwezig in de woning, ten tijde van de brand. De buren meldden het incident bij de hulpdiensten, nadat ze een rookmelder hoorden afgaan.

Stichting Salvage is inmiddels opgeroepen om de schade in de woning af te handelen. De oorzaak van de brand is niet bekend gemaakt.