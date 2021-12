Brand in restaurant aan Rodeweg

nieuws

Foto"Patrick Wind, 112groningen

Bij een restaurant aan de Rodeweg, een zijstraat van de Korreweg, heeft zaterdagmiddag enige tijd brand gewoed. Dat meldt de website 112groningen.

De brandmelding kwam tegen half vier bij de meldkamer binnen. Daarop werden meteen een tankautospuit en hoogwerker de weg op gestuurd. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle en wisten daarmee erger te voorkomen. Er raakte niemand gewond.

Het restaurant wordt momenteel verbouwd. Waarschijnlijk is er bij werkzaamheden iets mis gegaan, waardoor er brand is ontstaan. Het vuur ontstond vermoedelijk in de meterkast van het restaurant. Hoe groot de schade in het pand is, is niet bekend.