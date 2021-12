Bouw nieuwe Paddepoelsterbrug begin volgend jaar in gang gezet

nieuws

Foto Andor Heij. Plek waar Paddepoelsterbrug was.

De gemeente start begin volgend jaar met de voorbereiding voor het ontwerpen van de nieuwe Paddepoelsterbrug. Daarna kan de aanleg beginnen.

Er was al een besluit genomen om een hoge fiets en voetgangersbrug te bouwen, maar eind vorige week werd het besluit door het ministerie van verkeer en infrastructuur nog eens bevestigd. Zo kan de gemeente echt aan de slag met het herstellen van de verbinding over het Van Starkenborghkanaal. Daarbij worden omwonenden betrokken.

De Paddepoelsterbrug werd in september 2018 kapot gevaren en het brugdek is later gesloopt.