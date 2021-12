Boostercampagne in Groningen nog verder versneld

nieuws

Bron: OOG Radio & Televisie

Het inzetten van extra prikkers, verruiming van de openingstijden en de samenwerking met huisartsen intensiveren. De GGD gaat er alles aan doen om de boostercampagne tegen het coronavirus op te schalen.

Er werd al extra gevaccineerd vanwege de omikronvariant van het virus, maar de GGD wil het gaspedaal verder in trappen. De GGD doet de massavaccinaties en de huisartsen prikken de extra kwetsbaren. “We waren al behoorlijk opgeschaald. Iedereen die volgens zijn leeftijd aan de beurt is, kan binnen een week een prikafspraak hebben’’, zegt directeur Jos Rietveld van GGD Groningen. “Omdat de urgentie hoog is gaan we over op de maximale versnelling”.

Daarvoor springen de eigen medewerkers bij en ook vanuit het UMCG komen er extra prikkers. De GGD wil zo 11 duizend vaccinaties per dag zetten.

Koen Schuiling, voorzitter Veiligheidsregio Groningen, zegt: “We willen in Groningen maximaal versnellen. We zijn blij dat we de huisartsen in Groningen bereid hebben gevonden samen met de GGD de komende weken hard aan de slag te gaan. De gemeenten kunnen daarbij waar nodig ondersteuning bieden”.

“We werkten de afgelopen weken al prima samen met de GGD bij het vaccineren van patiënten aan huis”, aldus Trudy Oldenhuis, voorzitter van de Huisartsenkring Groningen. “Fijn dat we nu de mogelijkheid hebben patiënten die binnen onze kwetsbare groep vallen te vaccineren”.

GGD

De GGD levert de vaccinaties via een koeriersdienst aan huisartsen. Zij zetten de prik vervolgens bij de meest kwetsbare patiënten uit hun praktijk. De huisartsen die deze groep kunnen vaccineren, nodigen deze patiënten zelf uit. Patiënten wordt dringend gevraagd niet zelf contact op te nemen met de praktijk.

Veiligheidregio

De Veiligheidsregio en de gemeenten bieden facilitaire/logistieke ondersteuning bieden aan met name de huisartsen. Te denken valt aan de inzet van sporthallen of brandweerkazernes als pop-up locaties.

UMCG

Het UMCG heeft een eigen vaccinatiefaciliteit. Vanaf 27 december wordt deze ingezet om massavaccinatie in samenwerking met GGD Groningen uit te voeren. Hier kunnen 500 – 1.000 vaccinaties per dag worden gezet. Het is een zevende vaccinatielocatie in de provincie. De vaccinatiestraat is te vinden aan de noordkant van het UMCG-terrein in een apart gebouw, Vrydemalaan 15.

Online afspraak

Om alles goed en snel te laten verlopen wordt de boostervaccinatie alleen op afspraak gegeven. Het dringende advies is om de afspraak online te maken. Op dit moment kan ieder, geboren in 1967 of eerder, die tenminste drie maanden geleden de laatste prik heeft gehad een afspraak maken.