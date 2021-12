Bittere pil voor klanten WarmteStad; prijzen stijgen volgend jaar met 111 procent

nieuws

Klanten van WarmteStad gaan volgend jaar 51,25 euro betalen voor 1 gigajoule aan warmte. Dat is ruim 27 euro meer dan het huidige tarief van 24,23 euro. ‘Een bittere pil’ voor de afnemers, aldus WarmteStad-directeur Dick Takkebos.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) maakte donderdag de warmteprijs bekend, die gebaseerd is op de aardgasprijs voor volgend jaar. Ondanks de vijf procent korting die Warmtestad op deze prijzen geeft (waarmee al met ongeveer tien euro per maand wordt afgeweken van prijzen die eenzelfde huishouden met een gasaansluiting zou betalen) geeft ook Takkebos aan dat dit jaar een bijzondere situatie oplevert: “Voor het bepalen van de warmteprijs vraagt de ACM aan diverse energiebedrijven de gasprijs die zij komend jaar hanteren voor een vast contract voor 1 jaar. De warmteprijs is wettelijk gekoppeld aan de gasprijs en die is enorm gestegen. Daardoor gaat ook de warmteprijs fors omhoog.”

Hoewel WarmteStad niet geheel afhankelijk is van aardgas voor de verwarming van huizen, is de warmteprijs voor warmtenetten landelijk nog steeds gekoppeld aan de aardgasprijs. Ook de subsidies voor het rendabel maken van duurzame energieproducti zijn veelal gekoppeld aan de aardgasprijs. “Doordat het hele systeem wettelijk nog is gebaseerd op de gasprijs, werken de extra kosten van de gasprijsstijging daardoor per saldo ook door in de warmteprijs die onze klanten betalen”, licht Takkebos toe.

Zeker 8.000 huishoudens in Stad

In Groningen zijn ongeveer 6.500 huishoudens aangesloten op WarmteStad, met name in Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en rond de Zernike Campus. Nog eens ruim 1.500 andere huishoudens in de Stad krijgen te maken met dezelfde tarieven, want ook zij zijn op enigerlei wijze aangesloten op eenzelfde soort warmtenet of een WKO (Warmte- en Koudeopslag).

Korting op belasting nog niet verrekend; minima kunnen geld krijgen van gemeente

Wel krijgen Groningse warmteklanten, net als alle andere Nederlandse huishoudens, korting op de energiebelasting van gemiddeld 400 euro. Mensen met een minimuminkomen of net daarboven, kunnen daar nog ruim 200 euro bovenop krijgen via de gemeente.