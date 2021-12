Bisdom Groningen-Leeuwarden stuurt per abuis reclame van radicale stichting naar leden

nieuws

Foto: Wutsje via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Bij de decemberuitgave van het kerkblad van het bisdom Groningen-Leeuwarden (gevestigd aan de Ubbo Emmiussingel in de Stad) zat een folder van de ultraconservatieve katholieke organisatie Civitas Christiana. Een fout, laat het bisdom donderdagavond weten aan Trouw.

Volgens Trouw kwam de fout aan het licht, nadat meerdere abonnees van het blad zich beklaagden bij de krant over de toevoeging van een folder van Civitas Christiana in het kerkblad. Via de reclamefolder konden leden een beeltenis van Onze Lieve Vrouwe van Fatima ontvangen, maar gaven de bestellers gelijk toestemming om meer informatie te ontvangen van het omstreden genootschap.

Het bisdom stelt zich uitdrukkelijk van de organisatie te distantiëren en benadrukt dat de folder per abuis naar parochianen is gestuurd. Een woordvoerder stelt dat de organisatie, die onder andere strijdt tegen homoseksualiteit, abortus, de Islam en de multiculturele samenleving, niet past binnen het gedachtegoed van de kerk en Paus Franciscus.