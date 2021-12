Bijzondere werkplaats stopt er mee

De bijzondere werkplaats Museumtechnische Werken stopt volgend jaar april. Het bedrijf is de enige plek in de gemeente Groningen waar kunstenaars terecht kunnen om hun bronzen kunstwerken te laten gieten. Daarnaast is het bedrijf ook gespecialiseerd in het gieten van replica’s van museale voorwerpen in kunsthars.

Het bedrijf doet aan re-integratie waar mensen met een psychiatrische achtergrond werken. Na de invoering van de Participatiewet in 2015 kwam er structureel minder geld binnen. Deze wet maakt de gemeente verantwoordelijk om mensen die weer mee willen doen in de maatschappij te helpen. De gemeente stelt nu minder geld beschikbaar voor dit soort zorgtrajecten.

Museumtechnische Werken stopt na 33 jaar omdat zij denken dat een duurzame gezonde bedrijfsvoering niet meer mogelijk is. Het bedrijf sluit na jaren interen op de reserves de deuren.