Bijzondere uitvaart Sytze Bakker met oude koets bij Vindicat

nieuws

Koets bij uitvaart Vindicat, foto Joris van Tweel

Er was vrijdagmiddag op de Grote Markt een bijzondere uitvaart met een net zo bijzondere koets bij studentenvereniging Vindicat.

Vorige week vrijdag overleed op 86-jarige leeftijd sociëteitsbediende Sytze Bakker. Hij was sinds 1974 in dienst van Vindicat. Bakker werd in de 140 jaar oude senaatskoets vanaf Vindicat met alle eer naar zijn laatste rustplaats gebracht.

De koets is één van de weinige particuliere rijtuigen die nog af en toe op de weg komt. De koets staat normaal gesproken in het Nationale Rijtuigmuseum op landgoed Nienoord in Leek.

Studenten speelden na de tweede wereldoorlog een belangrijke rol voor het rijtuigenmuseum. Zij zagen de koetsen uit het straatbeeld verdwijnen en zorgden er met andere particulieren voor dat er nog een belangrijke collectie bewaard is gebleven in Leek.