Bijna twee derde minder bezoek aan professionele Groningse podia in 2020

De professionele podia in Groningen trokken in 2020 iets meer dan 200 duizend bezoekers, bijna 66 procent minder dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag naar buiten bracht.

Ook het aantal gegeven voorstellingen daalde aanzienlijk. Waar in 2019 nog 1.915 voorstellingen in de 22 geïnventariseerde theaterzalen, stadions en evenementenhallen in Groningen werden gegeven, zorgde de uitbraak van het coronavirus ervoor dat dit aantal met ruim de helft daalde in 2020 (960 voorstellingen). Het aantal voorstellingen daalde in vrijwel alle soorten optredens (theater, muziek, cabaret), behalve in de dans. Daar kende het aantal voorstellingen zelfs een lichte stijging (van 40 naar 46 optredens).

Met deze cijfers ligt Groningen in lijn met de rest van Nederland. De Nederlandse professionele podia trokken 5,3 miljoen bezoekers in 2020, ruim 14 miljoen minder dan een jaar eerder. Ook hier waren half zo veel voorstellingen en concerten.

Inkomstencijfers specifiek voor Groningen maakte het CBS niet bekend. Landelijk constateerde het statistiekbureau een inkomstendaling van 69 procent voor alle geïnventariseerde Nederlandse podia. Volgens het CBS was de daling van de kosten onvoldoende om de afname van inkomsten te compenseren, maar zorgde de overheidssteun er voor dat de meeste podia hun balans toch positief konden afsluiten.