Biefstukdief (38) rent bijna in de armen van motoragent in Corpus den Hoorn

nieuws

Foto: Politie Groningen-Zuid via Instagram

Een 38-jarige winkeldief uit Groningen had woensdagochtend weinig geluk. Een surveillerende motoragent zag de man rennend op zich afkomen en wist de man vrijwel meteen na het misdrijf in te rekenen.

Het voorval gebeurde in de C.G. Wichmannstraat in Corpus den Hoorn. Bij het zien van de motoragent gooide de Stadjer pardoes een tas in de bosjes. In de tas bleken meerdere pakken met biefstuk te zitten. Het vlees had hij net gestolen bij de Albert Heijn aan de B.S.F. von Suttnerstraat.

De 38-jarige Stadjer is meteen ingerekend. De winkel deed direct aangifte en de Stadjer zal dan ook worden gehoord over de diefstal. Volgens de politie heeft de man mogelijk meer diefstallen op zijn geweten. Ook daar wordt nu onderzoek naar gedaan.