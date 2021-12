Bewoners stadswijk Gravenburg in actie tegen overplaatsing PostNL bezorgster

nieuws

Foto: Donald Trung via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Bewoners van de Groninger wijk Gravenburg komen in actie tegen de overplaatsing van een PostNL bezorgster. De bezorgster is verteld dat ze een andere route toegewezen krijgt, tot verdriet van haar en van bewoners van de wijk.

Dat schrijft de wijkraad op Facebook. “Maria is al jaren het vaste gezicht voor onze wijk die namens PostNL de pakketjes bezorgt. Bij haar kunnen we erop vertrouwen dat pakketjes goed terechtkomen. Ze is altijd goedlachs, vrolijk en niets is haar te veel”, schrijft de wijkraad.

De bezorgster kreeg te horen dat ze een andere route toegewezen krijgt. “Niet alleen vindt zij dit zelf verschrikkelijk, ook voor ons is het geen goed nieuws”, schrijven de bezorgde wijkbewoners. “In de periodes dat Maria vrij of ziek was, hebben we verschillende pakketbezorgers gehad die niet dezelfde kwaliteiten hebben die Maria heeft.”

De wijkbewoners hopen dat PostNL de overplaatsing ongedaan maakt. PostNL was zaterdagochtend niet in staat om te reageren op dit artikel.