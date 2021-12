Bert Vos nieuwe trainer PKC’83

sport

Foto Andor Heij: PKC'83 - WHC

Bert Vos wordt volgend seizoen de trainer van zaterdag eersteklasser PKC’83. Vos volgt het trainersduo Bennie de Jong en Harrie Zwiers op.

Vos trainde diverse noordelijke topamateurclubs en staat momenteel aan het roer bij Winsum dat bij PKC in de competitie zit.

PKC is blij dat de club de gerenommeerde trainer kon strikken. “Ik voetbalde onder zijn leiding bij Oranje Nassau”, aldus PKC bestuurslid en assistent-trainer Robert Groninger. “Ik heb hele goede ervaringen met hem. In mijn ogen is het een toptrainer. Hij laat elftallen met welke spelers dan ook altijd goed voetballen”.