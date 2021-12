Belang van Nederland wil Groningse Gulden

nieuws

Belang van Nederland (BVNL) wil graag de Groningse Gulden invoeren

De partij doet op 16 maart mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Groningen. Lijsttrekker Robert Pestman komt met het voorstel om een lokale munt in te voeren ‘De Groningse Gulden’.

Een oude idee wordt hiermee nieuw leven ingeblazen. Het voorbeeld is de ‘Bristol Pound’ in Engeland, dat al in andere Nederlandse steden wordt nagevolgd. Zo kent men de Eindhovense stuiver, het Tilburgtje, de Rotterdamse Dam en het Amsterdamse Makkie.

Volgens Pestman is het heel goed voor de lokale economie. “Met de verwezenlijking van één lokale munt kunnen we zorgen dat Gronings geld in de eigen wijken blijft en stimuleren we het Midden-en kleinbedrijf als ruggengraat van de wijkeconomie.”