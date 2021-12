Bejaarde man mishandeld aan de voet van de Martinitoren

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 81-jarige man is afgelopen maandag 20 december mishandeld bij de bushalte onder de Martinitoren aan de Kreupelstraat. De politie zoekt getuigen.

De mishandeling vond plaats tussen 20.45 en 21.00 uur. De verdachte is vervolgens gevlucht in de richting van de Gelkingestraat. Het gaat om een man van begin 20 jaar met een getinte huidskleur en ingevlochten haar. De man droeg donkere kleding, een winterjas met bontkraag en witte sneakers.

De politie wil graag in contact komen met getuigen en mensen die rond die tijd iets verdachts hebben gezien. Dit kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Een PB sturen mag ook.