Beiaardier Auke de Boer klaart laatste klus op carillon Academiegebouw

Foto: Cisca Wijmenga

Nadat Auke de Boer in september al afscheid nam van zijn werk voor de gemeente Groningen en de Martinikerk, houdt de stadsbeiaardier het nu echt voor gezien in Groningen. Dinsdagmiddag speelde hij (onder luid applaus) voor het laatst op het carillon in de toren van het Academiegebouw.

Naast een solo-concert speelde De Boer ook in samenspel met Bob van der Linde, één van de twee nieuwe Stadsbeiaardiers van de gemeente en de RUG. Na een uur spelen was het concert even na 16.00 uur voorbij. De Boer kwam vervolgens uit het carillon naar het Academieplein, waar Cisca Wijmenga (rector magnificus van de RUG), samen met drie andere oud-rectoren, De Boer toesprak en een afscheidscadeau meegaf.

De Boer was, naast zijn werk als Stadsbeiaardier, ook 25 jaar lang actief op het carillon van de RUG. Auke de Boer ging afgelopen jaar, na 31 jaar stadbeiaardier in Groningen te zijn geweest, met pensioen. Koningsdag 2021 was zijn laatste werkdag. Hij bespeelde iedere zaterdagochtend, dinsdag tussen de middag en op feestdagen live het carillonvan de Martinitoren. Daarnaast zorgde hij ervoor dat de speeltrommel van de beiaard regelmatig van nieuwe liedjes werd voorzien.

Applause for Auke de Boer, the carillonneur who is retiring pic.twitter.com/nNmJZ44hJ4 — University Groningen (@univgroningen) December 21, 2021

Some last christmassy notes from carillonneur Auke de Boer. Thank you for the music Auke 👋🏻 pic.twitter.com/xmG6DyRNTR — University Groningen (@univgroningen) December 21, 2021