Bedroevend FC Groningen stelt in eigen huis teleur tegen hekkensluiter PEC

Foto: Sportphotoagency.com *Tomas Suslov* of FC Groningen

FC Groningen heeft vrijdagavond in de eigen Euroborg met 1-1 gelijkgespeeld tegen PEC Zwolle. De nummer achttien van de Eredivisie oogde frisser en sterker dan de thuisploeg en stond lange tijd op voorsprong.

Trainer Danny Buijs kon weer beschikken over de van een schorsing teruggekeerde Tomas Suslov. Dit ging ten koste van Wessel Dammers. Waar FC Groningen de afgelopen twee weken progressie leek te boeken en zes punten verzamelde, leek het vrijdagavond nergens op in de Euroborg. De thuisploeg was slordig, wist weinig te creëren en werd bij vlagen afgetroefd door de hekkensluiter van de Eredivisie. PEC was frisser en sterker en hield de Groen-witten onder schot in de eerste helft. Mees de Wit opende met een hard schot van afstand de score, al had doelman Leeuwenburgh de bal kunnen pakken.

Na de rust kwam FC Groningen sterker uit de kleedkamer en kwam het nadrukkelijker op de helft van de Zwollenaren. Een kwartier voor tijd kwam de thuisploeg langszij. Uit een hoekschop van FC Groningen verschalkte PEC-verdediger Van den Belt zijn eigen doelman: 1-1. Dit was dan ook de eindstand.

volgend weekeinde speelt FC Groningen in eigen huis tegen Feyenoord. Er wordt zondag om half drie afgetrapt.